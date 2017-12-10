Ким Ахеджаков: мои поздравления Тимошенко и агрохолдингам и мое сочувствие Украине

От продления моратория на продажу сельхозземель, к сожалению, большинство украинцев не выиграли, но, правды ради, нужно отметить, что некоторые наши соотечественники таки укрепили свое финансовое положение. Главный выгодополучатель – Юлия Тимошенко – не будет инвестиций, не будет роста экономики, можно дальше рассказывать избирателю о «зубожинни». Плюс, перед выборами на всех билбордах мы увидим – «спасительница нации», – спасла землю от буржуев. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Ким Ахеджаков.
По его словам, также в выигрыше остались украинские агрохолдинги – не будет конкуренции от европейских компаний и можно дальше арендовать землю за ведро фуражного ячменя. «Бандформирование Семенченко и иже с ними – с весны опять уйдут в поля – кошмарить фермерские хозяйства – права на землю ни у кого нет – прав тот, кто сильней. Чиновники – продолжат собирать плату за землю вместо государства», – написал Ахеджаков.
Он отмечает, что проиграла от продления моратория, в первую очередь Украина. Мы остаемся дремучим государством. К нам не придут миллиарды инвестиций – не будет роста экономики. У нас возникнут проблемы с МВФ и другими мировыми институтами. Простой селянин – вместо справедливой цены от продажи или аренды, он дальше будет получать нищенскую подачку. «Фермер – ты думаешь, что работаешь на своей земле? Тогда Семен с друзьями идут к тебе! В общем, в очередной раз получили доказательство тезиса: популизм убивает экономику», – резюмировал Ким Ахеджаков.