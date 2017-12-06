Ким Ахеджаков: если бы Саакашвили был невиновен, ему хватило бы часа, чтобы в пух и прах разбить обвинения Луценко

Проанализировав вчерашний «блокбастер» в центре столицы с задержанием Саакашвили можно сделать для себя определенные выводы, ведь само начало уже выглядело довольно странно. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Ким Ахеджаков. По его словам, утром, в центре Киева, на восьмом этаже штабной палатки, СБУ пытается арестовать Михаила Саакашвили. По странному стечению обстоятельств, в помещении вместе с ним находилась его уволенный пресс-секретарь.
Блогер отмечает, что действо проходило в лучших традициях милиции. Поэтому после комбинации: крыша – машина СБУ – заднее стекло, Михаил оказывается на свободе и идет под Раду организовывать Майдан. В 16-00 Луценко, в Раде, предъявляет доказательства финансирования партии Саакашвили, подставным лицом ФСБ, олигархом Курченко. Ким Ахеджаков отмечает, что если говорить откровенно, то это не выглядело на 100% убедительно. Но, если бы Саакашвили действительно не был виновен, он бы спокойно, в течении часа, разбил бы все обвинения. Вместо этого, со страницы в Фейсбук полились потоки эмоций и угроз. В конце Саакашвили призвал людей к восстанию и свержению власти.
Ахеджаков отмечает, что по той же реакции в Фейсбук становится понятно, что из того же «корыта» финансируются Семенченко и «Самопомощь». Реально или наигранно, в афере Мустафа и Гацко. Теперь осталось только дождаться заявлений Парасюка и Савченко.