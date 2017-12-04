Ахеджаков: после завершения «бессрочной» акции «Импичмент президенту», сразу же стартовала еще одна акция

Сразу после завершения «бессрочной» акции «Импичмент президенту», группа митингующих идет блокировать канал. Молодчики одевают балаклавы, привозят мешки, колючую проволоку. Другая группа демонстрантов, объявляет о том, что они вырвут канал из рук кровавого «диктатора» и, что они идут на деблокаду. То ли из-за расстояния, то ли из-за проблем с навигацией, вторая группа так и не пришла. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Ким Ахеджаков.
По его словам, из-за этого NewsOne оказался в сложнейшей ситуации. Журналисты просят помощи у президента и у министра внутренних дел – из-за блокады операторы вынуждены бегать за сигаретами через черный вход, что приводит к удлинению перерывов и может привести к срыву прямых эфиров, которые так важны, когда страна фактически в состоянии войны.
Ким Ахеджаков отмечает, что, видя этот беспредел в защиту канала выступили известная блогерша Богуцкая мега популярный лидер оппозиционного движения Саакашвили, а еще российская пресса. В этой всей эпопеи остается лишь добавить, что продолжение следует.