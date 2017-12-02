Ахеджаков рассказал, какими иностранцам кажутся наши партии

Как передает replyua.net, корме того, что иностранцы не могут понять, как у нас происходит борьба с коррупцией, когда мы на это дело тратим огромнейший деньги с бюджета, также иностранцам не совсем понятно, какие политические силы сегодня пользуются поддержкой среди украинского населения и борются за власть. Как бы я объяснил иностранцу, чем отличаются наши партии по идеологической приверженности. Известный украинский блогер Ким Ахеджаков решил объяснить иностранцам, какие же партии сегодня популярны в Украине.
По словам Ахеджакова, безусловно, пользуется популярностью партия ВО «Батькивщина» – это ультралевая партия популистского толка, возглавляемая королевой коррупции. «Свобода» – ультралевая партия популистского толка в украинских народных костюмах. «Радикальная партия» – цирк – шапито с лидером- клоуном. «Самопомощь» – партия с меняющейся идеологией, в зависимости от настроения лидера. «Европопулисты» – антикоррупционное сообщество с коррупционными квартирами. БПП – Ирина Геращенко, сын Порошенко, идеологическое ядро и... крепкие хозяйственники, борющиеся за распил бюджета и место в будущем списке на выборах. «Ботоферма порохоботов» – единственная правая, либеральная оппозиция.
Блогер отмечает, что есть в Украине и Социалистическая партия, партии Гриценко, Балашова, Саакашвили – это все «левые» партии, но, конечно же, не в плане идеологии.