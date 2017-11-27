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Ким Ахеджаков: зубожиння в Украине достигло небывалого ранее уровня

Ким Ахеджаков: зубожиння в Украине достигло небывалого ранее уровня
Зубожиння в Украине достигло такого уровня, что придавленный тотальным геноцидом народ больше не может передвигаться на метро. От недоедания и безденежья у людей хватает сил только доползти до машины. Из-за этого десятибалльные пробки в Киеве стали нормой. Из-за тотального дефицита, люди по вечерам шатаются по центру Киева в поисках хоть какой-нибудь еды. Поэтому, не то, чтобы заказать столик, подойти к ресторанам, в это время практически невозможно. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Ким Ахеджаков.

«Если серьезно, знаете, что такое геноцид? Это, когда в девяностые, при средней зарплате в стране 20 долларов, Тимошенко и Лазаренко сносили и обналичивали треть бюджета, обрекая большинство населения на голод и нищету, – написал блогер.

По его словам, зубожиння – это, когда подписывается контракт на газ с самой высокой ценой в Европе и добавляется пункт об обязательной выборке сумасшедших объемов, чем убивается любой шанс на избавление от долговой кабалы и обрекаются целые поколения на бедность и эмиграцию.
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