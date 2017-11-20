Ахеджаков: Тимошенко передала фуру теплых вещей бойцам на фронт, а Лещенко раскрыл всю правду про расписки Григоришину

Если многие в Украине считают, что самые фейковые новости они уже читали, то глубоко ошибались, потому что не все знают о подборке действительно фейковых новостей. На первом месте в рейтинге таких новостей – Юлия Владимировна со своими соратниками по партии посетила наших воинов на передовой. С собой они привезли фуру теплых вещей, оборудования, сладостей. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Ким Ахеджаков.
На втором месте новость о том, что Сергей Лещенко провел пресс-конференцию, на которой рассказал всю правду о своей квартире, показал расписки Григоришину, переводы из «Сбербанка России». После этого подарил квартиру детскому фонду, расплакался и сказал, что больше так не будет.
На третьем месте – НАБУ довело свое первое дело до конца – провело расследование и выиграло суд. При этом никому не слило информацию и не организовало ни одной пресс-конференции и брифинга. На завершение блогер предлагает две самые фейковые новости: бензин подешевел на 2 гривны и у депутатов проснулась совесть и они начали ходить на все заседания парламента.