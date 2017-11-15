Ким Ахеджаков: соревнование по пробиванию дна набирает обороты

В последнее время политические события в Украине перебивают одно другое по уровню сумасшествия. Сначала Саакашвили организовывает парад и шоу под песню «Плыне кача», песню, под которую провожают в последний путь лучших сынов Украины. Как предает replyua.net, об этом в Facebook пишет популярный украинский блогер Ким Ахеджаков.
По его словам, затем к Саакашвили присоединяется Тимошенко, она в унисон с «Оппозиционным блоком» и «Самопомощью» не голосуют за предоставление льгот пострадавшим во время Майдана. Чтобы не остывать от «политических тяжеловесов» Лещенко организовывает пиар-компанию против Украины и просит европейских лидеров приостановить «безвиз».
Блогер отмечает, что «добивают» украинцев одиозный нардеп Билецкий из «Оппозиционного блока» - он угрожает присоединить Мелитополь к России. Чтобы народ не уставал от одних политиков, в новостях появляется девушка из «Фемен», которая перед камерами российской телекомпании Рен-тв палит паровозик в центре Винницы. «О Егоре Соболеве и Семене Семенченко вообще молчу. Когда же вы успокоитесь?», - резюмировал Ким Ахеджаков.