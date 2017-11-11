Ахеджаков: увеличение штрафов – это все не то, есть один по-настоящему действующий способ, как вывести на ноль нарушение ПДД

Как передает replyua.net, в Украине возобновились разговоры об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. По мнению известного украинского блогера Кима Ахеджакова, мы наступаем на одни и те же грабли – продолжаем бороться со следствием, а не с причиной. Люди нарушают правила, не потому что у нас маленькие штрафы, а потому что у нас просто никого не штрафуют.
Ким Ахеджаков отмечает, что мы только ликвидировали ГАИ, как опять хотим полицию превращать в ГАИ – поставить десять тысяч камер, которые бы фиксировали нарушения долго и дорого. У нас есть миллионы камер- видеорегистраторов в машинах. Почему бы не принять закон и не принимать информацию во внимание с этих камер! Каждый человек может передать информацию с регистратора о нарушении и после уплаты штрафа получить 30% от его суммы.
По мнению блоера, превышение скорости мы не докажем, а вот проезд на красный свет или пересечение двойной сплошной – легко. После того, как пойдут первые штрафы, количество нарушений уменьшится в разы потому, как все поймут, что за ними следят десятки глаз, а после того, как люди начнут получать за информацию деньги, количество преднамеренных нарушений устремится к нолю.