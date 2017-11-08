Ахеджаков: теперь подкармливать избирательные округа никто не будет

Из нового Избирательного кодекса сразу следует несколько выводов. Если раньше кандидаты конкурировали с другими партиями или с кандидатами из других партий, то теперь они будут конкурировать одновременно с другими партиями и с кандидатами из своей партии. Можно себе представить, как весело будет – сколько «дружеского огня» мы увидим во время предвыборной кампании. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Ким Ахеджаков.
По его словам, если законопроект все-таки будет принят во втором чтении, то место в списке будет продать труднее – все, проходных мест больше не будет. Гречки будет меньше – можно будет и с партией «пролететь» и от соперников по списку отстать. В принципе идея хорошая – депутаты должны будут заниматься законодательной деятельностью, а не выбивать деньги и подкармливать округа.
Блогер отмечает, что от нового законодательства проигрывают сильные мажоритарщики – теперь им нужно будет обязательно договариваться с партией. Проигрывают маленькие партии. Они без вариантов «пролетают» либо присоединяются к крупным.