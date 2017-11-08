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Блогер: во избежание «ширки» Тимошенко с Путиным во втором чтении Избирательный кодекс «зарубят» и «сольют»

Блогер: во избежание «ширки» Тимошенко с Путиным во втором чтении Избирательный кодекс «зарубят» и «сольют»
Как сообщает replyua.net, Верховная Рада приняла в первом чтении проект нового Избирательного кодекса и теперь самое время прикинуть, кто же с нынешних тяжеловесов в украинском политикуме выиграет от нового кодекса, а, кто проиграет. По мнению блогера, Кима Ахеджакова, основной проигравший – БПП. Теперь не будет «мажоритарки», где у БПП наибольшее количество голосов, не будет независимых кандидатов, у которых можно добрать недостающих голосов за нужный законопроект.

По мнению Ахеджакова, «Батькивщна» - основной выгодополучатель. Сильных личностей в партии практически не осталось – Тимошенко всех выдавила, по «мажоритарке» перспектив ноль. Зато болтунов в общеукраинском масштабе хватает. Одна королева популистов – Тмошенко чего стоит. «Оппоблок» имеет шансы – 50 на 50. Хоть есть и сильные мажоритарщики, но в принципе потери перекрываются списком. Сателлиты «Оппоблока» – вот у этих проблема – они создали группы в парламенте на базе мажоритарки. Голосов на востоке может не хватить для прохождения 4% барьера. «За життя», «Самопомощь», Радикальная партии Ляшко, «Гражданская позиция» Гриценко – популистские партии без программ, с лидерами болтунами – в явном выигрыше и шансов попасть в Раду больше и количество депутатов, если попадут, увеличится. Блогер прогнозирует, что «Свобода», как и «Оппоблок» тоже имеет шансы – 50 на 50. Европопулисты – «пролетают», по мажоритаке, у них в принципе шансы были. Партии одного лидера – Катеринчука, Кармазина, Литвина – явно не проходят.

По прогнозам Кима Ахеджакова следующий созыв Верховной Рады имеет все шансы иметь такие политические цвета: БПП – 25%, «Батькивщна» -20%, «Оппоблок» -10%, «Самопомощь» – 6%, «Народный фронт» - 5%, «За життя» - 5%, Националистическая партия (Свобода + Правый сектор) – 5%, Радикальная партия Ляшка – 5%, сателлит «Оппоблока» - 5%, «Гражданская позиция» Гриценко – 5%, остальные партии – 15%. Блогер отмечает, что при такой системе Порошенко коалицию не собирает, а собирает Тимошенко с Путиным «ширку». Так что основной вывод – во втором чтении кодекс «зарубят» и «сольют».
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