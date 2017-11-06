Блогер рассказал, почему «грантоеды» не стыдятся ссылаться на «бабушку», которая их обеспечивает

Многие в Украине задаются вопросом, почему украинские «грантоеды» - Михеил Саакашвили, Мустафа Найем, Сергей Лещенко и прочие так боятся вопросов об источниках своих доходов. Казалось бы, все они получают гранты полностью официально. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на популярного в Украине блогера Кима Ахеджакова.
По его словам, ответ на волнующий многих вопрос, прост – где-то там далеко, у грантодателя лежат отчеты: 10 тысяч долларов потрачено на проведение акции «Украина против коррупции», 20 тысяч долларов потрачено на съезд молодых политиков, 30 тысяч долларов выделено в помощь движению «Украина без наркотиков». Также лежат целые горы отчетов о том, что все деньги пошли исключительно на благое дело, как и было прописано в гранте темы самыми Лещенками, Найемами и прочими ребятами «легких денег».
Блогер отмечает, что, по факту – элитные квартиры, часы за 20 тысяч гривен, да номера люкс в самых дорогих отелях Киева. При таком раскладе «грантоеды» прекрасно понимаю, что тяжело будет следующий грант получить, поэтому и не стыдятся ссылаться на бабушку, которая, их обеспечивает.