Благодаря акции «революционеров», продажи «Рошен» бьют рекорды, – Ахеджаков

Блокада «Рошен» проходит под девизом: ни шагу назад, стоим на смерть, не пропустим ни одной машины, но это все реально только при одном условии, если не будет дождя и сильного ветра, температура будет выше плюс пяти и, если вовремя подвезут долгожданные трусы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Ким Ахеджаков.
По его словам, акция «революционеров» испытывает кадровый голод: пенсионеров перекрывать въезд машинам не поставишь, студенты сейчас на парах и готовы работать только по выходным, титушки дорого и они долго стоять не будут. Идеологически подкованные идти не хотят – одно дело бороться с абстрактной «злочинной владой», другое лишить работы несколько тысяч работников фабрик.
Блогер отмечает, еще хуже обстоят дела с поиском людей, которые будут ходить по магазинам и цепляться к людям с призывом не покупать продукцию «Рошен». Пока нашлось только двое – Семен Семенченко и Егор Соблев. «В общем блокада поставлена на паузу, а пока – продажи корпорации «Рошен» в Украине бьют рекорды. И, если активность протестующих будет стихать, думаю, следует ожидать выхода пресс-релиза компании с призывом активнее блокировать!», – резюмировал Ахеджаков.