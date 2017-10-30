Ахеджаков: комитет по борьбе с «шоколадным диктатором» в растерянности – люди какие-то неактивные, да еще дождь идет, как на зло



В пятницу, комитетом по борьбе с «шоколадным диктатором» было принято решение начать блокаду «Рошен». Нардепы Егор Соболев и Семен Семененко ринулись в ближайший фирменный магазин на Крещатик, прокричав в громкоговоритель часок, поняли, что своим криком создают рекламу и только увеличивают очередь, ретировались. Как



По его словам, самые стойкие из митингующих поехали в Яготин. Настрой был стоять до конца и додавить «шоколадного диктатора», но тут, как на зло, пошел дождь, революционный пыл погас и «революционеры» разбежались, ведь по прайсу 200 гривен за час не было оговорено мокнуть под дождем.



Ким Ахеджаков отмечает, что в Виннице вообще все весело. Украинцы ехать туда отказались, поэтому поехали грузины. Те оказались не очень платежеспособны или скупы, поэтому наняли по 100 гривен местных тунеядцев-алкоголиков, как было видно с многочисленных фото. На сегодня за эти деньги выходить никто не хочет. Грузины ездят по Виннице, собирают массовку, но пока результат ноль. Так что остается лишь ждать завоза варягов.

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Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ В пятницу, комитетом по борьбе с «шоколадным диктатором» было принято решение начать блокаду «Рошен». Нардепы Егор Соболев и Семен Семененко ринулись в ближайший фирменный магазин на Крещатик, прокричав в громкоговоритель часок, поняли, что своим криком создают рекламу и только увеличивают очередь, ретировались. Как передает replyua.net , об этом в своем блоге пишет украинский блогер Ким Ахеджаков По его словам, самые стойкие из митингующих поехали в Яготин. Настрой был стоять до конца и додавить «шоколадного диктатора», но тут, как на зло, пошел дождь, революционный пыл погас и «революционеры» разбежались, ведь по прайсу 200 гривен за час не было оговорено мокнуть под дождем.Ким Ахеджаков отмечает, что в Виннице вообще все весело. Украинцы ехать туда отказались, поэтому поехали грузины. Те оказались не очень платежеспособны или скупы, поэтому наняли по 100 гривен местных тунеядцев-алкоголиков, как было видно с многочисленных фото. На сегодня за эти деньги выходить никто не хочет. Грузины ездят по Виннице, собирают массовку, но пока результат ноль. Так что остается лишь ждать завоза варягов.