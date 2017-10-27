Ким Ахеджаков объяснил, почему нам нужны внеочередные выборы и почему на них нужно голосовать за Тимошенко

Как передает replyua.net, известный украинский блогер в своем блоге рассказал, что будет на самом деле, если к власти придет Юлия Тимошенко, которая уже неоднократно показывала свое истинное лицо в украинской политике.
По словам блогера, как только Тимошенко придет к власти – сразу закончит войну – ни один танк не выедет из казарм, ни один солдат не поднимет оружие, разумеется, с понятным для нас результатом. Тимошенко внесет стабильность на газовый рынок – подпишет прямой контракт с российским «Газпромом» по старой формуле – самая высокая цена на газ с самой низкой ценой на транзит. Конечно же Тимошенко поднимет зарплату и пенсии в три раза , разумеется, в гривне, в долларе они упадут в 20 раз.
Ким Ахеджаков отмечает, что Тимошенко не забудет свое обещание во что бы то н стало бороться за землю простых людей, не давай ввести свободный рынок земли. Она уничтожит, как класс агробаронов и раздаст всю землю фермерам, перед этим присвоив звание фермер всем агробаронам. Ну, и конечно же – Украина станет одной из самых процветающих стран Европы, по версии самой Тимошенко.