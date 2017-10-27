валюта
СпецтемаЗамминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Ким Ахеджаков объяснил, почему нам нужны внеочередные выборы и почему на них нужно голосовать за Тимошенко

Ким Ахеджаков объяснил, почему нам нужны внеочередные выборы и почему на них нужно голосовать за Тимошенко
Как передает replyua.net, известный украинский блогер в своем блоге рассказал, что будет на самом деле, если к власти придет Юлия Тимошенко, которая уже неоднократно показывала свое истинное лицо в украинской политике.

По словам блогера, как только Тимошенко придет к власти – сразу закончит войну – ни один танк не выедет из казарм, ни один солдат не поднимет оружие, разумеется, с понятным для нас результатом. Тимошенко внесет стабильность на газовый рынок – подпишет прямой контракт с российским «Газпромом» по старой формуле – самая высокая цена на газ с самой низкой ценой на транзит. Конечно же Тимошенко поднимет зарплату и пенсии в три раза , разумеется, в гривне, в долларе они упадут в 20 раз.

Ким Ахеджаков отмечает, что Тимошенко не забудет свое обещание во что бы то н стало бороться за землю простых людей, не давай ввести свободный рынок земли. Она уничтожит, как класс агробаронов и раздаст всю землю фермерам, перед этим присвоив звание фермер всем агробаронам. Ну, и конечно же – Украина станет одной из самых процветающих стран Европы, по версии самой Тимошенко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Сазонов: якщо це правда, то Саакашвілі і його прибічники з-під Ради можуть розходитись прямо зараз

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
26 окт 2017
11149

Сазонов: якщо це правда, то Саакашвілі і його прибічники з-під Ради можуть розходитись прямо зараз

Політичний оглядач Кирило Сазонов на персональній сторінці в соціальній мережі обмірковує версію замаху на народного депутат Ігоря Мосійчука, оприлюднену Денисом Казанським, - про це інформує видання

27 окт 2017
6400

Роман Цимбалюк: из Казахстана пришли такие вести, а в Москве наблюдается подозрительная тишина

Как сообщает replyua.net, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал скандальный указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Такой переход рассчитан до 2025 года и

27 окт 2017
5780

Блогер: очередную ночь Саакашвили провел, в каком-то смысле, на Майдане, но не с «революционерами», а со жрицами любви

Последние дни Саакашвили даже не делает вид, что ночует в палатке, мерзнет и голодает под стенами неприступного украинского парламента. Пока другие мерзли в палатках, ели кашу с тушенкой, Саакашвили

27 окт 2017
3652

Политический аналитик объяснил, почему, на самом деле, летит в Украину Волкер

Пророссийское издание «strana.ua» в своем материале о внеплановом визите спецпредставителя США по Украине – Курта Волкера в Киев, который состоится сегодня, 27.10, кроме всего прочего фантазирует,

Последние новости

Блогер: те, що сьогодні відбулось – не плюралізм думок і не демократія, а банальне зґвалтування

Блогер: для Кремля порятунок диктатора Асада важливіший за власних громадян

Угорщина черговий раз «підклала свиню» Україні

Історик показав як працюють маніпуляції суспільною думкою

Ким Ахеджаков объяснил, почему нам нужны внеочередные выборы и почему на них нужно голосовать за Тимошенко

Дипломат: важно, чтобы слова, которые сегодня произнес Ахтем Чийгоз, говорил, каждый украинец, ступая на родную землю

Блогер: якщо не вдалось розвалити ЄС, то, може, вдасться розвалити членів ЄС?

Блогер: здогадуюсь чим закінчиться галас навколо Каталонії

Нусс: у Тимошенко-Медведчука запускают новую «эпидемию», которая должна травмировать украинцев

Блогер розкритикував позицію українського МЗС

Соціальні мережі в захваті від нової розробки харківського волонтера

Блогер: санкційний пакет США проти РФ з’явився пізніше, ніж обіцяли. Тепер зрозуміло чому…

Еще немного и власти нужно будет оппозиции охрану выделять, иначе ни Саакашвили, ни Соболеву не избежать народного гнева, – блогер

В Кремлі відмовчуються, чому помилували кримських політв’язнів

Политолог о санкциях США: санкции ввели, но исполнять по-прежнему не хотят

Политический аналитик объяснил, почему, на самом деле, летит в Украину Волкер

Блогер: очередную ночь Саакашвили провел, в каком-то смысле, на Майдане, но не с «революционерами», а со жрицами любви

Казанский: это еще один пример того, как человек, изгнанный «русским миром», не опустил руки и добился своего

Блогер: списать теракт на Россию, сделав из Мосийчука патриота и героя, – это позволить настоящим виновникам остаться безнаказанными

В законопроекте о животных есть и светлая сторона медали, как например, то что животные перестанут гадить на детских площадках, – блогер

 Новости за день