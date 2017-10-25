Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

В последнее время у многих украинцев усилилась тяга ко всему европейскому и они начали покупать машины на европейских номерах, объединятся в партии, и требовать для себя европейских цен на европейские машины с большим пробегом. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Ким Ахеджаков. Он отмечает, что нужно пойти навстречу таким людям – дать возможность им покупать такие авто и официально ездить на них в Украине.
По словам блогера, первое – нужно ввезти дополнительный акциз на бензин для таких авто, чтобы они покупали бензин не по 80 евроцентов, а по полтора евро за литр. Второе – нужно перестать унижать их ценами на страховку ОСАГО – какие-то 20 евро – минимум 350. Дальше, мы должны озаботиться их безопасностью – каждый год такие авто должны проходить ТО на сертифицированных станциях за 80 евро и если обнаружиться поломка, то тут же на станции сертифицированный мастер за 50 евро в час ее устранит. Ну, разумеется только узловой ремонт и только оригинальные запчасти по европейским ценам. И если, например, кардан на «Опель» 88 года уже не производится, спецзаказ в Германию и за каких-то 2000 евро запчасть выточат. Ну, а в случае, если водитель отказывается платить за ремонт – также европейский подход – с него вздымается утилизационный сбор 600 евро и машина отправляется на свалку.
Ким Ахеджаков отмечает, если такая машина ломается на трассе, никаких там – кум тянет на тросе к дяде Васе в гараж. Только эвакуатор, по европейской цене 200 евро на официальную станцию. Дальше налоги – от 700 евро в год. Дороги – основные для таких машин платные, разумеется, по европейским тарифам. По мнению блогера, если мы создадим для таких машин европейские условия, через месяц в Украине такие машины будут стоить в два раза дешевле, чем в Германии и литовские номера станут такой же редкостью, как два года назад.