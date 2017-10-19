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Ким Ахеджаков: с Антимайданом, который оккупировал Мариинский парк, можно бороться только одним способом

Ким Ахеджаков: с Антимайданом, который оккупировал Мариинский парк, можно бороться только одним способом
В сети идет дискуссия, как называть то, что происходит под Верховной Радой последние дни. Как передает replyua.net, известный украинский блогер Ким Ахеджаков у себя в Facebook высказал мнение, что вариант всего один.

По словам Ахеджакова, действо символично разместилось в Мариинском парке, присутствуют проплаченные пенсионеры и агрессивные титушки. Происходят постоянные провокации, манипуляции, обман, перегар, мат. Также не следует забывать, что данное мероприятие поддержали такие небезызвестные личности, как Шарий, Коцаба, Азаров, российская пресса и это, если не вспоминать пророссийски настроенных политиков в Украине. Поэтому название этому всему может быть только одно – Антимайдан, аналог которого мы наблюдали в 2014-ом.

«Возникает закономерный вопрос, как бороться с Антимайданом? Правильно – только Майданом-уборкой. Предлагаю в это воскресенье организовать митинг в поддержку президента, и уверен, проблема решиться сама собой, как летом 2014!», – резюмировал Ким Ахеджаков.
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