Ахеджаков: Игорь Валериевич пошел ва-банк – 5 миллиардов долларов он даже, если захочет отдать, не сможет

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Ким Ахеджаков в своем блоге пишет о том, что все мы помним, как 20 партий за месяц анонсировали мегасобытие -мегапротест! Постоянно говорилось по телевизору, рекламировалось в ФБ, давались объявления на сайтах работы с предложением заработать денег. В последнюю неделю тысяч 10 прицепили себе рамки с акцией в ФБ. Думалось, неужели и правда Майдан-3. По факту весь Майдан получился из 1000 проплаченных пенсионеров, 500 алкашей-тунеядцев, 500 зевак, 450 сотрудников аппаратов партий-организаторов, охрана Саакашвили и он сам – 40 человек, европопулисты и прочие болтуны - 10 человек. То есть, 20 мегапарий смогли собрать две с половиной тысячи человек при сумасшедшей рекламе и финансировании.
По словам Ахеджакова, этих людей считают альтернативой Порошенко. Все развлекались, как могли – стреляли пушки, покушались на Рабиновича, Парасюк махал ногами. Через 3 часа проплаченная публика начала расходиться и казалось, что все закончилось, но подоспели титушки и начался антимайдан. Провокация удалась на славу. Палаточный городок стоит, в нем перемещаются тела, перегар, мат – настоящий антимайдан. Почему то Найем с Лещенко не остались ночевать в палатках, не потому что побоялись замерзнуть, они просто побоялись оставаться с этим контингентом один на один.
«Организатор всем уже ясен – Коломойский. Остальные действуют за принципом – чем хуже Украине, тем лучше. Разговоры об идейности просто не выдерживают критики! Я думаю, проведи сейчас опрос среди жителей городка – что такое антикоррупционный суд, большинство бы ответило – это суд, где будут рубить головы коррупционерам!», – написал блогер. Он добавляет, что Игорь Валериевич пошел ва-банк – 5 миллиардов долларов он даже, если захочет отдать, не сможет, ну а с собственностью своей он расставаться не намерен.