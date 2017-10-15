валюта
СпецтемаСМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Ахеджаков: Коломойскому терять больше нечего – поэтому можем увидеть и захват зданий, и кровавые столкновения

Ахеджаков: Коломойскому терять больше нечего – поэтому можем увидеть и захват зданий, и кровавые столкновения
С приближением 17 октября, на которое наши оппозиционеры анонсировали масштабные и главное длительные акции протеста все чаще возникает один вопрос, кто же профинансирует и организует все это дело по дестабилизации ситуации в стране. Как пишет в своем блоге украинский блогер Ким Ахеджаков, на самом деле организатор уже всем понятен – Игорь Коломойский. Его сейчас прессуют по всем фронтам – выставили на продажу бывшую собственность «Привата», заставляют по полной платить налоги, не зря «Укрнафта» – один из крупнейших плательщиков налогов, требуют возврата долгов.

Ким Ахеджаков отмечает, по-хорошему, если Коломойский выполняет все свои обязательства – он банкрот. Он это прекрасно понимает и поднимает ставки – терять ему нечего, а вся эта «популисткая шушера» сейчас живет за принципом – чем хуже Украине, тем лучше, поэтому так активно разгоняют это событие и агитируют прийти на акции протеста украинцев.

Блогер подчеркивает, в этой связи беспокоят два момента – до этого третий майдан организовывали люди, которые ничего в жизни не создавали, поэтому они и «прокалывались» по полной. Коломойский же организатор суперовый, один «Приват» чего стоит, поэтому можем увидеть и захват зданий, и кровавые столкновения. И второе – Путин вроде бы не при чем – поэтому ФСБшные группировки могут организовать теракты, а потом свалить все на власть.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
17 окт 2017
6935

Журналист: только вдумайтесь, кто сегодня оказался под Радой, и с какими требованиями там стоит

Складывается ощущение, что под Верховной Радой стоят за отмену неприкосновенности здравого смысла. Ведь только вдуматься, кто там сегодня стоит с транспарантами – Пожарные Чернобыля, профсоюз

17 окт 2017
4344

Карпенко: организаторы «акции 17-го» – это не весь народ и поэтому не имеют права говорить за весь народ

Известный украинский блогер Богдан Карпенко в своем блоге пишет о том, что нашим дорогим известным «антикоррупционерам», «активистам», «журналистам», которые так активно эти дни манипуляциями

Последние новости

Політолог: пахне ще одним політичним провалом Кремля на європейському напрямку

Блогер: касові збори фільму українського виробництва перевершили всі сподівання

Національна поліція порушила провадження за фактом насильства щодо правоохоронців

Політолог: після цього ганебного інциденту будь-які сумніви у скасуванні депутатської недоторканості вважаю зайвими

Нардеп: від того, що я побачила, у мене перехопило подих

Блогер: все будет решено в конце 2018-го, а завершено в 2019-ом

Донік: справжній протест – це мовчазна і сувора готовність тисяч людей померти за свої принципи і переконання

«Батькивщина» и «Оппоблок» завалят законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Геращенко: чому «нові обличчя» української політики буквально отримують оргазм від приниження інших?

Сазонов: якщо наші шановні депутати згодні на скасуванні депутатської недоторканості, то я – ні

Политолог: на фоне сегодняшних протестов украинцам не помешало бы вспомнить несколько цифр

Блогер: дивіться неуки, зараз для вас росіянці та грузини зроблять революцію

Блогер: россияне в своих городах больше двух собраться на улице не могут, зато сегодня на украинцев с критикой накинулись

Романенко: сегодняшнего Саакашвили «породила» сама же власть

Климкин рассказал о влиянии Кремля на политику Венгрии

Ляшко обиделся, что его законопроект не захотели рассматривать

Блогер: ось вони, справжні патріоти

Письменник: не варто на своєму горбу забезпечувати клоунам доступ до бюджетних грошей

Я вимагаю від Порошенка рішення про екстрадицію: Міша, пора додому – політолог

Акция протеста под Радой: митингующие развертывают палаточный городок

 Новости за день