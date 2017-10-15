Ахеджаков: Коломойскому терять больше нечего – поэтому можем увидеть и захват зданий, и кровавые столкновения

С приближением 17 октября, на которое наши оппозиционеры анонсировали масштабные и главное длительные акции протеста все чаще возникает один вопрос, кто же профинансирует и организует все это дело по дестабилизации ситуации в стране. Как пишет в своем блоге украинский блогер Ким Ахеджаков, на самом деле организатор уже всем понятен – Игорь Коломойский. Его сейчас прессуют по всем фронтам – выставили на продажу бывшую собственность «Привата», заставляют по полной платить налоги, не зря «Укрнафта» – один из крупнейших плательщиков налогов, требуют возврата долгов.
Ким Ахеджаков отмечает, по-хорошему, если Коломойский выполняет все свои обязательства – он банкрот. Он это прекрасно понимает и поднимает ставки – терять ему нечего, а вся эта «популисткая шушера» сейчас живет за принципом – чем хуже Украине, тем лучше, поэтому так активно разгоняют это событие и агитируют прийти на акции протеста украинцев.
Блогер подчеркивает, в этой связи беспокоят два момента – до этого третий майдан организовывали люди, которые ничего в жизни не создавали, поэтому они и «прокалывались» по полной. Коломойский же организатор суперовый, один «Приват» чего стоит, поэтому можем увидеть и захват зданий, и кровавые столкновения. И второе – Путин вроде бы не при чем – поэтому ФСБшные группировки могут организовать теракты, а потом свалить все на власть.