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СпецтемаПономарь: очень важная военная новость для Украины

Блогер: 30 человек призывного возраста стопроцентно годных к несению воинской службы боятся ехать в Мариуполь

Блогер: 30 человек призывного возраста стопроцентно годных к несению воинской службы боятся ехать в Мариуполь
Руководство и игроки «Динамо» Киев боятся ехать в Мариуполь на игру с «Ильичевцем». Такая новость вчера вызвала необычайный резонанс в Украине. Футбольный клуб, фаны которого бесстрашно скандируют самые откровенные песни про Путина, боится ехать в прифронтовой город. Вот и получается, что с одной стороны клуб «Динамо» выпустил серию футболок с орнаментами вышиванки, а на деле все оказалось показухой.

Как пишет в своем блоге известный украинский блогер Ким Ахеджаков, 30 человек призывного возраста стопроцентно годных к несению воинской службы, медкомиссию по несколько раз в году проходят, боятся провести ночь в отеле в окружении вооруженной охраны, а потом выйти на поле перед переполненным стадионом, опять-таки окруженном полицией и военными.

Ким Ахеджаков подчеркивает, что «звезд» украинского футбола никто не собирается бросать на амбразуру, в городе уже прошло около несколько десятков матчей без эксцессов, в городе живет почти 400 тысяч украинцев. И это все в небольшом городе, где этого матча больше всего ждут и население и военные.
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