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Ахеджаков: «русский мир» еще ни один народ не сделал счастливым. Абхазия, Приднестровье, Южная Осетия, Сирия…

Ахеджаков: «русский мир» еще ни один народ не сделал счастливым. Абхазия, Приднестровье, Южная Осетия, Сирия…
Популярный в Украине блогер Ким Ахеджаков в своем блоге пишет о том, что для того, чтобы понять преимущество европейской философии над российской, нужно сравнить современные Грузию и Абхазию. Грузия, много лет назад сделавшая европейский выбор и Абхазия, впустившая в себя «русский мир». Грузия, сделавшая ставку на демократию, открытость, борьбу с коррупцией и Абхазия, на клановость и коррупцию.

По словам блогера, разница между Грузией и Абхазией также в том, что Грузия привлекла огромные инвестиции и Абхазия, которая проела и разворовала русскую помощь. Грузия с ее жемчужиной Батуми и Абхазия с полуразрушенным и заросшим Сухуми. Грузия, как одна из самых безопасных стран Европы и Абхазия – криминальный анклав.

Ким Ахеджаков подчеркивает, что мы должны помнить и понимать, что никакие деньги не сделают нас счастливыми и богатыми без основы, философии, стержня. Они уйдут в песок, как огромная русская помощь, превращающаяся в замки и машины абхазких чиновников. «Русский мир» еще ни один народ не сделал счастливым. Абхазия, Приднестровье, Южная Осетия, Сирия. «Русский мир» калечит души и оставляет выжженную землю!», – подытожил блогер.
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