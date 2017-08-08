Ахеджаков: «русский мир» еще ни один народ не сделал счастливым. Абхазия, Приднестровье, Южная Осетия, Сирия…

Популярный в Украине блогер Ким Ахеджаков в своем блоге пишет о том, что для того, чтобы понять преимущество европейской философии над российской, нужно сравнить современные Грузию и Абхазию. Грузия, много лет назад сделавшая европейский выбор и Абхазия, впустившая в себя «русский мир». Грузия, сделавшая ставку на демократию, открытость, борьбу с коррупцией и Абхазия, на клановость и коррупцию.
По словам блогера, разница между Грузией и Абхазией также в том, что Грузия привлекла огромные инвестиции и Абхазия, которая проела и разворовала русскую помощь. Грузия с ее жемчужиной Батуми и Абхазия с полуразрушенным и заросшим Сухуми. Грузия, как одна из самых безопасных стран Европы и Абхазия – криминальный анклав.
Ким Ахеджаков подчеркивает, что мы должны помнить и понимать, что никакие деньги не сделают нас счастливыми и богатыми без основы, философии, стержня. Они уйдут в песок, как огромная русская помощь, превращающаяся в замки и машины абхазких чиновников. «Русский мир» еще ни один народ не сделал счастливым. Абхазия, Приднестровье, Южная Осетия, Сирия. «Русский мир» калечит души и оставляет выжженную землю!», – подытожил блогер.