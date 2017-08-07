Блогер: из Венесуэлы сделал разруху местный гибрид Парасюка и Тимошенко – Уго Чавес

Известный украинский блогер Ким Ахеджаков в своем блоге пишет о том, что, оказывается, есть в нашем мире земля, о которой мечтают украинские «зрадофилы». Там президент из народа. Он очень честный и переживает за народ. Там нет олигархов. Когда честный президент пришел к власти, он прогнал всех олигархов, забрал у них все и поделил между людьми. Там зарплаты поднимаются каждый месяц и любой тамошний житель получает очень много тамошних денег. Там цены на продукты контролирует честный президент лично. Прям каждый день ходит в магазин и наказывает зазнавшихся коммерсантов. Там вся земля принадлежит народу и она не продается и не покупается. Одним словом – рай на земле.
По словам блогера, только очень много тамошних денег – это 20 долларов, а за пакет с едой вам прострелят голову. Как многие могут догадаться, речь идет об одной из беднейших стран мира – Венесуэле.
Блогер подчеркивает, что такой Венесуэлу, которая имеет самые большие запасы нефти в мире, сделали местный гибрид Парасюка и Тимошенко – Уго Чавес. Олигархи там все же есть. Каждый, кто в Венесуэле получает больше 100 долларов в месяц, считается олигархом.