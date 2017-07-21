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Ахеджаков: за 5-7 лет реально провести реформы – это понимают клоун Ляшко и болтун Гриценко и даже мама украинского популизма Тимошенко

Ахеджаков: за 5-7 лет реально провести реформы – это понимают клоун Ляшко и болтун Гриценко и даже мама украинского популизма Тимошенко
20 июля погибло восемь солдат ВСУ, один попал в плен, десять получили ранения – это никак не объясняется. Эти жертвы мы сможем оправдать только, если построим сильную, богатую страну для детей погибших, которой они и мы все будем гордиться. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Ким Ахеджаков.

По словам блогера, не стоит сейчас опускать голову и говорить о каких-то 100 годах реформ и приходе ной власти, которая сможет провести реформы. Мы должны говорить о 5-7 годах реформ ради тех ребят, которые стали стеной, чтобы дать возможность жить и развиваться всем, кто остался на мирной территории Украины. «Путь реформ есть. И это понимают, и клоун Ляшко и болтун Гриценко и даже мама украинского популизма Тимошенко. Этот путь прошли Япония и Германия, Корея и Польша. Ведь все просто – нам нужны реформы! И не вымученные, на которые нас уговаривал бы МВФ, а реальные, чтобы дух захватывал у всех на Западе, чтобы борьба с коррупцией – реальная, чтобы сажали не только друзей детства, но и ближних родственников», – написал блогер.

Ким Ахеджаков отмечает, что сложно понять, что в такие дни, когда гибнут наши воины, чувствуют депутаты на новых машинах за сотни тысяч долларов с зарплатой 500 долларов, что чувствуют политики, вещающие лапшу о тарифах, земле и бесплатной медицине, преднамеренно убивая любой шанс на достойную жизнь этих самых людей.
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