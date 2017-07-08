Ким Ахеджаков объяснил, почему из-за газового контракта Тимошенко должна сменить место в Раде на койкоместо в тюрьме

Известный украинский блогер Ким Ахеджаков у себя в Facebook пишет о том, что сторонники «леди Ю» не устают распространять в сети отговорки о том, что Тимошенко никаких законов не нарушала. Она подписала контракт с нормальной ценой. Это потом уже цена выросла. Самый главный довод, что Путин загнал Тимошенко в угол.
Как пишет Ахеджаков, Тимошенко на самом деле закон не нарушала, но в том же законе есть одна ремарка, которая говорит о том, что прежде, чем подписывать тот или иной контракт премьер должна была согласовать данное решение на заседании кабинета министров. Этого сделано не было. На лицо – нарушение закона и причинение ущерба Украине в особо крупных размерах. «Действительно – на тот момент цена на газ была достаточно низкой, но формула была так хитро прописана, что при небольшом увеличении цены на нефть, цена на газ взлетала. По факту цена оказалась одной из самых высоких в Европе. И то, что сейчас нам выгодно покупать российский газ через Германию, тому доказательство, но кроме цены, в контракте была заложена еще одна бомба – принцип «бери или плати», убивающий любую возможность экономии энергоресурсов», – написал Ахеджаков.
По его словам, исходя из этого всего, оставалось всего два варианта, либо принять более высокую цену без привязки к объемам и формуле, но это нанесло бы ущерб личному имиджу Тимошенко. Второй вариант – подписать контракт и сразу же подать в суд, как это сделал Коболев, но почему-то со стороны Тимошенко ничего такого не последовало. Ким Ахеджаков подчеркивает, что Тимошенко своим газовым контрактом подчеркнула свои три главных качества: авторитарность, беспринципность и тупость. «Авторитарность – она ни к кому не прислушивается, беспринципность – ради своего имиджа готова была угробить Украину и тупость – не умение и нежелание думать хотя бы на один шаг вперед», – написал блогер.