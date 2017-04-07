Ким Ахеджаков: тяжелейшая неделя – для «зрадофилов», сначала подвели МВФ и Евросоюз, а потом Европарламент нанес удар ниже пояса

Популярный в Украине блогер Ким Ахеджаков на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что тяжелейшая неделя выдалась для «зрадофилов». Сначала подвели МВФ и Евросоюз, выделив деньги Украине, теперь вот Европарламент нанес удар ниже пояса, проголосовав за «безвиз». Как пишет блогер, чтобы помочь «свидетелям зрады» полностью не упасть лицом в грязь им нужно не опускать руки и использовать новую методичку – как правильно общаться с «порохоботами» по поводу «безвиза».
К примеру Ким Ахеджаков предлагает использовать целый ряд классных тез, которые практически всегда действуют: «да какой может быть «безвиз», пока Ахметов не сидит», «да какой «безвиз», пока Липецкая фабрика работает, ведь ты не видел, что она закрылась?», «чему радуетесь, в июне в стране останутся только школьники и пенсионеры, остальные уедут, «да у нас народ на столько обнищал, что ни у кого денег не осталось на посещение Европы», «да, зачем нам «безвиз», вы нам лучше колбасы дайте», «да, что я в этой Гейропе не видел?», «не были мы в вашей Европе и нечего там нам делать», «да в Европе сейчас на улицу нормальному человеку страшно выйти – вокруг одни геи и лесбиянки», «да вы вместо «безвиза» лучше визы с Россией введите».
По словам Кима Ахеджакова, с такой методичкой успех «свидетелям зрады» гарантирован, ведь наверняка найдутся те, кто просто всегда и против всего «против».