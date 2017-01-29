Ким Ахеджаков: из-за мусора у Садового и его партии мусорный рейтинг

Известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что гениальный менеджер, мер города Львова Андрей Садовый не смог справиться с городскими проблемами, с которыми сталкиваются остальные меры десятков украинских городов. По словам Ахеджакова, вместо того, чтобы искать пути выхода из сложившейся проблемы с невывозом муссора, Садовый принялся сводить политические счеты с оппонентами, оставив львовян один на один с горами мусора.
«Если коротко – болтун доболтался. Вместо того, чтобы искать решение проблемы с мусором – проводить переговоры с инвесторами, перенимать опыт у других городов, искать новую площадку для перерабатывающего завода или свалки, Садовый завел старую пластинку – власть не дает ему работать, власть не решает проблемы города, мэром которого есть лидер «Самопопомочи», а не какой-либо другой политической силы», – написал Ким Ахеджаков.
По его словам, люди не глупые и прекрасно понимают, что Андрей Садовый это и есть власть, местное самоуправление сегодня имеет очень большие возможности, которые никак не контролируются Киевом. «Благодаря менеджерским способностям Садового из-за мусора теперь у него и его партии мусорный рейтинг!», – подытожил Ахеджаков.