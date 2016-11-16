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На «Майдане» митинговали миллионеры и мультимиллионеры – блогер

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27605 Маккейн зробив жорстку заяву щодо Росії Один із найвідоміших в Україні представників партії республіканців сенатор Джон Маккейн зробив доволі знакову заяву стосовно обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, - про це replyua.net

23002 Соцсети взорвал жесткий ответ Главы Генической райгосадминистрации Воробьева Путину (ВИДЕО) Глава Генической районной государственной администрации Александр Воробьев решил раз и навсегда прекратить троллинг Геническа в прокремлевских СМИ, записав жесткое видеообращение к президенту