На «Майдане» митинговали миллионеры и мультимиллионеры – блогер

Известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение, что так званый «Майдан» вкладчиков банков это пародия на «кинутых» бедных вкладчиков в чистой форме. Исходя из того, что государство компенсирует все вклады до 200 тысяч гривен, то это две группы: миллионеры и мультимиллионеры.
По словам Кима Ахеджакова, к группе миллионеров относятся те недалекие миллионеры, которым не хватило ума разбить вклад по 200 тысяч и положить на разных людей в разные банки. Мультимиллионеры, которые относятся к второй группе митингующих, оперируют такими суммами, что 200 тысяч гривен для них ничего не значит. Имея такие суммы в банках, не сложно догадаться, что самих вкладчиков на «Майдане» не было, за них стояли те, для кого 100 гривен в день приличные деньги, вот и согшлись в центр столицы все «зароботчане» Киева.
«Вспомните вчерашние лица бомжей, тунеядцев, пенсионеров и подумайте, напоминает ли хоть кто-нибудь из них человека, владеющего двумястами тысячами гривен, потому как при любой сумме вклада до 200 тысяч гривен вклады то возвращают», – резюмировал Ким Ахеджаков.
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