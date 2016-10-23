Блогер предложил вне очереди выделить Азарову землю в Хабаровском крае или Якутии

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в Facebook рассказал, как решил помочь экс-премьер-министру Украины Николаю Азарову, который «сердечно переживает за Украину, кушая московские плюшки да тульские пряники».
«Зашел я на страницу Николая Азарова. И столько я там боли и страданий увидел в постах и комментариях, сжалось у меня сердце и решил я помочь несчастным людям, которым пришлось убежать в Россию от притеснений кровавой хунты. Оставил я к последнему посту Азаровскому коммент с предложением решения всех их проблем: «Читаю ваши посты. Слезы льются из глаз. Но решение есть для вас и ваших сторонников! В Хабаровском крае и Якутии выдают бесплатно по 2 гектара русской земли всем желающим! Пока еще не поздно покупаем дружно билеты и бежим от «бэндер» и «нациков», – написал Ким Ахеджаков.
Также блогер обратился ко всем желающим поддержать лайком такое предложение прямо на странице бывшего премьера, дабы все страждущие смогли воспользоваться предложенной возможностью. «Заодно, прикольно будет, если мой коммент наберет больше лайков, чем сама публикация», – резюмировал Ахеджаков.
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