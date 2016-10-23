валюта
СпецтемаБлогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів | Посетите новый финансовый форум

Блогер предложил вне очереди выделить Азарову землю в Хабаровском крае или Якутии

Блогер предложил вне очереди выделить Азарову землю в Хабаровском крае или Якутии
Как передает replyua.net, известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в Facebook рассказал, как решил помочь экс-премьер-министру Украины Николаю Азарову, который «сердечно переживает за Украину, кушая московские плюшки да тульские пряники».

«Зашел я на страницу Николая Азарова. И столько я там боли и страданий увидел в постах и комментариях, сжалось у меня сердце и решил я помочь несчастным людям, которым пришлось убежать в Россию от притеснений кровавой хунты. Оставил я к последнему посту Азаровскому коммент с предложением решения всех их проблем: «Читаю ваши посты. Слезы льются из глаз. Но решение есть для вас и ваших сторонников! В Хабаровском крае и Якутии выдают бесплатно по 2 гектара русской земли всем желающим! Пока еще не поздно покупаем дружно билеты и бежим от «бэндер» и «нациков», – написал Ким Ахеджаков.

Также блогер обратился ко всем желающим поддержать лайком такое предложение прямо на странице бывшего премьера, дабы все страждущие смогли воспользоваться предложенной возможностью. «Заодно, прикольно будет, если мой коммент наберет больше лайков, чем сама публикация», – резюмировал Ахеджаков.

Горячая тема: Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
22 окт 2016
36885

Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів

Як передає replyua.net, відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко розповів, що дружина вбитого бойовика Мотороли має український паспорт, більше того, навіть донька терориста, народжена

22 окт 2016
29409

Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина – блогер

Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе вновь доказал свою преданность Украине и украинскому народу. И это все на фоне постоянных криков внутренних политических врагов Украины: Савченко,


Свежие новости

Моторолі в «ДНР» знайшли заміну

Александр Усик стал лучшим боксером года

Тарифы на отопление: во сколько обойдется тепло в доме?

Пловцы из Украины установили новые рекорды и завоевали пять медалей на Кубке мира

Эксперт: власть никогда не скажет, чем закончится повышение тарифов для населения

Жителей Киева ждут новые штрафы

Дональд Трамп сообщил, чего от него ждать в его первые 100 дней президентства

Сотник: великий полководец позади Шварценеггера

В Москве установили памятник Яшину с неверными датами

Турция готовится к бомбардировкам в Ираке

Олешко: Не такі страшні кремлівські гниди, як власні воші, які плигають в Україні

Социолог: о покойниках плохо не говорят, но бывают исключения

Каспаров: нереализованные ожидания Майдана

Киевские врачи провели уникальную операцию

Портников: несомненно, Путин войдет в историю

Названы страны с самым дорогим и самым дешевым бензином

Сальма Хайек рассказала о домогательствах со стороны Трампа

Панфилов: РФ никогда не выполнит своих обязательств

Немцы начали строительство завода в Ивано-Франковской области

Сатирика Задорнова госпитализировали прямо со сцены

 Новости за день