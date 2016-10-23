Ким Ахеджаков: История о том, как Путин, Медведев и Медведчук отправили Савченко на «1+1»

Как передает replyua.net, известный украинский блогер решил пофантазировать и представить ситуацию о том, как несколько дней назад в резиденции президента РФ Путин, Медведев и Медведчук, попивая дорогое вино, разговаривают о жизни.
Путин: отлично мы с тобой Витя развлекаемся. Вот все, что мы с Димоном не загадали, ты делаешь так, что это твоя дура говорит по телевизору. Но в этот раз мы такое придумаем, что Надя точно сказать не сможет! Медведчук: а, спорим, скажет! Медведев: ну пусть она поедет на похороны Моторолы и там речь толкнет, что он герой! Медведчук: да без проблем, только ее после этого сюда придется забрать, а с ней маму и сестру. Путин: да ну нет, такой вариант не подходит, они нам тут не нужны. Медведев: тогда пусть скажет, что при Януковиче лучше было и что Порошенко должен извиниться перед Януковичем! Путин: Димон, да не загоняйся, понятно, такого она не скажет, придумай еще что-нибудь. Медведчук: спорим на 5 гектаров крымской земли, что скажет! Путин: спорим, только ее грохнут или в лучшем случае побьют. Медведчук: так мы студию идиотов соберем. Они ее еще и поддержат!
На следующий день на украинском ТВ Надежда Савченко помогла Виктору Медведчуку пополнить свой земельный запас крымскими гектарами.
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