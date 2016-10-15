Блогер рассказал, что объединяет патриотов и сепаратистов

В стране война, тысячи убитых и покалеченных, а чиновники западной, восточной и центральной Украины все так-же спокойно продолжают дерибанить землю. А все почему? Да потому, что Конституция Украины дает возможность, совершенно бесплатно, каждому украинцу получить 2 гектара земли. Об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский блогер Ким Ахеджаков считает, передает replyua.net.
«Разумеется на всех дармовой земли не хватает, и тут чиновник определяет кому эту землю выделить! То есть, если заявление на землю написали: участник АТО, многодетная семья и кум чиновника, и чиновник выбрал кума, то он никаких законов не нарушил. И такая вакханалия будет твориться до тех пор, пока земля не станет товаром. А за то, что она не стала, нужно благодарить 280 депутатов, которые в едином порыве проголосовали за продление моратория на продажу земли. И тут интересы патриотов и сепаратистов совпали. Потому как, интерес в этом вопросе, в своем регионе, есть практически у каждого депутата и они понимают, что если землю начнут продавать, да еще через Прозоро, то деньги пройдут мимо их карманов, прямо в казну страны, а этого не допустят ни чиновники-патриоты, ни чиновники-сепаратисты», – объяснил Ким Ахеджаков.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter