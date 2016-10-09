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Ахеджаков: Хотите поднять пенсию? Категорически не согласен!

Ахеджаков: Хотите поднять пенсию? Категорически не согласен!
Многие говорят, что на пенсию сейчас не проживешь и, что ее давно пора поднимать. Как передает replyua.net, по мнению украинского блогера Кима Ахеджакова, с этим категорически нельзя согласится. На современную украинскую пенсию можно не только достойно жить, но и откладывать деньги на недвижимость или машину! И тому есть масса доказательств, которые блогер опубликовал у себя в Facebook.

«Вот например: мама нардепа Сергея Лещенко смогла не только вырастить главного антикоррупционера страны, но и смогла заплатить за сына большую часть стоимости квартиры в центре Киева! Скажите – единичный случай? Нет», – пишет блогер в соцсети.

Вот вам еще пример! Возьмите любой элитный поселок в Конче Заспе. Две трети владельцев этой недвижимости – это обычные пенсионеры, которые смогли, на свою пенсию не только приобрести самую дорогую землю, но и построить трехэтажные хоромы для своих детей – прокуроров, судей, чиновников!

«И вместо того, чтобы ныть и причитать, лучше собрали бы этих мудрых бабушек и послушали бы, как на пенсию в две тысячи гривен построить дом за три миллиона долларов!», – резюмировал Ким Ахеджаков.

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