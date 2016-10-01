Ким Ахеджаков: Что нам ждать от главного борца с геями Олега Тягнибока?

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook высказал опасение тем, что «кричащие» политики начинают активизироваться тогда, когда сами же пытаются скрыть свои махинации. Как пример, Ахеджаков называет Сергея Лещенко, которого все считали главным борцом с коррупцией, он печатался в газетах, выступал по телевизору, а по факту оказался владельцем большой квартиры в центре Киева, купленной явно не на зарплату депутата.
«Тенденция последнего времени показывает, что, как только какой-то украинский политик начинает громче всех кричать о проблеме, так тут же оказывается, что он сам в этом замешан по самые уши и своими громкими лозунгами и призывами просто отвлекает от себя внимание, тем самым, пытаясь оставить себя вне подозрения», – считает Ахеджаков.
Или вот свежий пример: нардеп Борислав Береза начал бороться с азартными играми и вот сюрприз – выиграл в эти самые игры три миллиона гривен, не совпадение ли, задается вопросом блогер.
«В связи с этим очень волнуюсь о главном борце с наркотиками Илье Киве и главном борце с геями Олеге Тягнибоке. Как бы не выстрелили», – подытожил Ким Ахеджаков.
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