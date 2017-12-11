Казанский: по статистике в Украине, кажется, полное дно, но реальность выглядит куда более радужно, чем 25 лет назад

С приближением новогодних праздников в постсоветской Украине крутили «Иронию судьбы», а чуть позже на экраны вышел американский фильм «Один дома». Фильм вышел еще в 1990 году, и в наши края попал в начале 90-х. Фильм показывал какую-то другую, совершенно незнакомую жизнь и потому казался сказкой. Не верилось, что мир, в котором живут герои, вообще где-то существует, хотя показывали обычный американский пригород. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Денис Казанский.
Он рассказывает, что двухэтажный дом, красивые новогодние гирлянды, супермаркет, одежда героев, даже разносчик пиццы – все это из Донецка начала 90-х выглядело фантастикой, цивилизационный разрыв был колоссальным. По словам блогера, оторвавшись от телевизора на улице украинцев ждала грязная серость, разрытые ямы с ржавыми трубами, переполненные «Икарусы», лужи, хрущевки, рынки, ларьки, блеклую мешковатую одежду и таких же блеклых мешковатых людей. На миллионный город не было ни одного супермаркета, ни одной пиццерии.
Денис Казанский пишет, что сегодня, если верить статистике, украинская экономика по сравнению с 1990 годом даже ужалась, но, если отложить цифры и оглянуться вокруг, то станет очевидно, что мы совершили грандиозный цивилизационный рывок. В начале 90-х западный мир был параллельной вселенной. Сегодня эти различия уже существенно стерлись. То есть, разница, конечно, все равно очевидна, но культурного шока от Германии, США или Бельгии уже нет. Там все лучше, аккуратнее, чище, но при этом все атрибуты западной жизни у нас есть. По крайней мере, в крупных городах. Супермаркет с переполненными прилавками больше не вызывает удивления, пиццу можно заказать домой так же, как Кевин Маккалистер, а в «Эпицентре» продается огромное количество новогодних игрушек и самых разных гирлянд.