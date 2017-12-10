Казанский: 15 лет назад Медведчук и Кучма начали раскол Украины, а сейчас они главные по перемирию

Как передает replyua.net, популярный в Украине блогер и журналист Денис Казанский в своем блоге пишет о том, что время от времени он по свободе перечитывает старые новости и статьи. В этот раз попался архив на «Украинской правды» 10-15 летней давности, статья за 2003 год «Розкол України як головна передвиборча технологія влади».
Блогер пишет, что статья была написана 14 лет назад по следам событий 31 октября в Донецке. Тогда Ющенко хотел провести в столице Донбасса съезд «Нашей Украины», но люди Януковича вывели против него пьяную толпу с российскими флагами, и съезд в итоге был сорван. Тот эпизод действительно стал началом затяжной кампании по нагнетанию напряженности между западными и восточными регионами, которая сначала привела к Северодонецкому съезду, а в конечном итоге – к событиям весны 2014 года.
«Чему научила нас эта статья? Ничему. На арене все те же. Медведчук и Кучма, которые реализовывали эту самую технологию раскола и специально стравливали две части Украины друг с другом, теперь главные специалисты по перемирию. А Кучма даже каким-то образом сумел заслужить реноме «мудрого руководителя», хотя в нормальной стране его бы лет на двадцать посадили за содеянное», – написал Казанский. Он добавляет, что пятнадцать лет назад было очевидно и понятно, кто и с какой целью раскалывает украинское общество. Сегодня, когда эта «бомба» замедленного действия уже сработала, у нас больше не принято говорить на эту тему. Никто за это так и не ответил.