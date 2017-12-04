Казанский: «Реальная зарплата в Украине превышает официальную в десятки раз»

Денис Казанский, известный украинский журналист, считает, что реальные заработные платы в стране могут быть в десятки раз выше официальных в том случае, если есть скрытые источники дохода или же неоформленный бизнес. Как сообщает replyua.net, об этом журналист написал на своей странице в Твиттере.
«Встретил знакомого. Он говорит: официально получаю минималку 3500, на самом деле доход в месяц 70 тысяч гривен (работа + неоформленный бизнес). Хорошо на этом примере оценивать масштабы теневой экономики», - написал журналист. Напомним, что по состоянию на октябрь текущего года зарплата в Украине выросла почти на 38 процентов по сравнению с октябрем 2016 года. Ранее об этом рассказал Владимир Компаниец, управляющий частным фондом на американском фондовом рынке.
«Средняя зарплата в октябре 2017 выросла до 7377 гривен, это +37,89% по отношению к октябрю 2016 и наибольший темп прироста в 2017 году», - рассказал Компаниец. Напомним, что с октября этого года в Украине также был повышен размер пенсий, а в начале 2018 года правительство планирует снова повысить минимальную зарплату.