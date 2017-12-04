валюта
СпецтемаРоман Доник: в очередной раз убеждаюсь в хитрости и мудрости Порошенко

Казанский: «Реальная зарплата в Украине превышает официальную в десятки раз»

Казанский: «Реальная зарплата в Украине превышает официальную в десятки раз»
Денис Казанский, известный украинский журналист, считает, что реальные заработные платы в стране могут быть в десятки раз выше официальных в том случае, если есть скрытые источники дохода или же неоформленный бизнес. Как сообщает replyua.net, об этом журналист написал на своей странице в Твиттере.

«Встретил знакомого. Он говорит: официально получаю минималку 3500, на самом деле доход в месяц 70 тысяч гривен (работа + неоформленный бизнес). Хорошо на этом примере оценивать масштабы теневой экономики», - написал журналист. Напомним, что по состоянию на октябрь текущего года зарплата в Украине выросла почти на 38 процентов по сравнению с октябрем 2016 года. Ранее об этом рассказал Владимир Компаниец, управляющий частным фондом на американском фондовом рынке.

«Средняя зарплата в октябре 2017 выросла до 7377 гривен, это +37,89% по отношению к октябрю 2016 и наибольший темп прироста в 2017 году», - рассказал Компаниец. Напомним, что с октября этого года в Украине также был повышен размер пенсий, а в начале 2018 года правительство планирует снова повысить минимальную зарплату.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Роман Доник: в очередной раз убеждаюсь в хитрости и мудрости Порошенко

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
03 дек 2017
10793

МОК все же допустил Россию на Олимпиаду, но в унизительном статусе

Сборная команда Российской Федерации все же будет допущена к участию в зимних Олимпийских играх, однако в нейтральном статусе. Как передает replyua.net, об этом сообщили журналисты издания «Советский

03 дек 2017
8442

Блогер: это настоящая красивая победа врагов в информационной гибридной войне

Как передает replyua.net, пока все с восторгом следили за Михеилом Саакашвилип и его цирком, комментируя его перформансы и геройские качества по защите телеканала Ньюз Ван, еще один телеканал,

Последние новости

Посол США: Волкер выражает четко согласованную с Вашингтоном позицию

Главную елку страны привезли в Киев

Строительство Керченского моста: оккупанты заявили об установленных всех опорах автодорожной части

Романенко: в случае очередного народного импичмента мы получаем на манеже все тех же, разбавленных недалекими грузинами

Сотрудники НАСА заявили о нахождении Нибиру

Приходько рассказала, как теперь к ней относятся российские артисты

Дипломат: Статус Минских договорённостей в Украине нужно «обнулить»

В Белом Доме «прокололись», заявив, что Россия помогла Трампу выиграть выборы в США

Пономарь: «В первый зимний понедельник – только военные новости»

Чалый хочет примирить ГПУ и НАБУ

Блогер: протрезвейте уже – главный враг Путина – это Порошенко, а Саакашвили – некогда балабол, а сегодня – откровенно полезный идиот

Макмастер: «Пора переходить к жесткому диалогу с Россией»

Глава СБР грозится подать в суд на Родченкова за клевету

Между Украиной и США может возникнуть огромный скандал, если слова Сытника подтвердятся

Скандальный нардеп заявила о госперевороте на Майдане

Братья Уинклвоссы стали первыми биткоиновыми миллиардерами

Эксперт рассказал о двух наибольших долгах Украины перед Крымом

СМИ: «Если США начнут войну с КНДР, у Украины не останется союзников в конфликте с Россией»

Блогер: свою личную «блокаду» «рыговских» и прочих вражеских каналов начал два с лишним года назад

Эмиратская компания вложит в украинскую портовую отрасль миллиард долларов

 Новости за день