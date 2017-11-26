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Казанський: те, що сталося в Луганську, для Росії невигідно, бо показує всьому світові, що Кремль побудував в «ЛНР» бантустан

Казанський: те, що сталося в Луганську, для Росії невигідно, бо показує всьому світові, що Кремль побудував в «ЛНР» бантустан
Події в Луганську, свідчать про те, що і в Кремлі відбулося протистояння двох структур за право заробляти великі гроші з окупованої території. Просто одне угрпування у іншого «віджало» дійну корову. Кажуть, що нібито Сурков захворів або щось з ним сталося, і на цьому тлі все і сталося – у нього відібрали Луганськ. Як інформує replyua.net, таку думку в ефірі однієї з радіостанцій висловив український журналіст Денис Казанський.

На його переконання, тим не менше, велику роль зіграли розборки на місцях. Тому що є такий момент як ексцес виконавця, ну не знайшли інших людей в Луганську, знайшли місцевих якихось. Ці всі місцеві невеликого розуму. Ігор Корнет – це колишній опер, якого багато хто з луганчан добре знають, вони розповідають, що це просто дурник, який ходив і наркоманів боявся, «збивав» з них дрібні гроші, а зараз перетворився в цілого «міністра».

Денис Казанський розповідає, що той же Ігор Плотницький був нікому не відомий чиновник, який брав якісь хабарі, його там навіть за це судили, а тут він дорвався до такого поста. Тому ці люди між собою пересварилися, і те, що їх не змогли вчасно розвести, говорить про те, що управлінські якості у цих російських кураторів теж дуже низькі. Вони допустили це, і ці виконавці наламали дров. Однозначно, те, що сталося, для Росії невигідно, це дуже сильно псує і без того вже зіпсований імідж, показує, що побудували бантустан, в якому панують якісь племена, які один з одним борються і один одного скидають.
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