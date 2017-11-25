Блогер: для нас в Україні, що Плотницький, що Корнет, що Пасічник – однакові зрадники і бандити



Переворот, який стався в «ЛНР» не особливо важливий для України, тому що для нас в Україні, що Плотницький, що Корнет, що Пасічник – однакові зрадники і бандити, але для прихильників «ЛДНР» Плотницький – законний керівник, який був обраний на виборах. І якщо вони визнавали «референдум» 2014 року, «ЛНР» і вибори «глави республіки», то повинні визнавати і законність влади Плотницького, але чомусь тепер ніхто не протестує проти змовників, які його змістили. Як



Він зазначає, в Києві проти Януковича повстали не військові. Проти нього повстав народ. На Майдан виходили сотні тисяч людей, які вимагали відставки уряду. У Луганську ж переворот влаштувала якраз справжнісінька хунта – силовики, а народ ніхто і не думав питати, що він думає з цього приводу, але жодного мітингу на захист законного «глави республіки» так і не відбулося.



За словами блогера, в результаті перевороту до влади в «ЛНР» прийшов глава так званого МГБ «ДНР» Пасічник. Путін не може без чекістів. Він усюди рухає своїх, але призначення Пасічника главою «ЛНР» суперечить навіть тій же оперетковій «конституції», яку бойовики самі для себе придумали.

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Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света Переворот, який стався в «ЛНР» не особливо важливий для України, тому що для нас в Україні, що Плотницький, що Корнет, що Пасічник – однакові зрадники і бандити, але для прихильників «ЛДНР» Плотницький – законний керівник, який був обраний на виборах. І якщо вони визнавали «референдум» 2014 року, «ЛНР» і вибори «глави республіки», то повинні визнавати і законність влади Плотницького, але чомусь тепер ніхто не протестує проти змовників, які його змістили. Як передає replyua.net , про це у своєму блозі пише український журналіст Денис Казанський Він зазначає, в Києві проти Януковича повстали не військові. Проти нього повстав народ. На Майдан виходили сотні тисяч людей, які вимагали відставки уряду. У Луганську ж переворот влаштувала якраз справжнісінька хунта – силовики, а народ ніхто і не думав питати, що він думає з цього приводу, але жодного мітингу на захист законного «глави республіки» так і не відбулося.За словами блогера, в результаті перевороту до влади в «ЛНР» прийшов глава так званого МГБ «ДНР» Пасічник. Путін не може без чекістів. Він усюди рухає своїх, але призначення Пасічника главою «ЛНР» суперечить навіть тій же оперетковій «конституції», яку бойовики самі для себе придумали.