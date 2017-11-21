Казанский: особенно удивили новые тентованные «Камазы». Сразу видно, что это не из России, а у ВСУ «отжали» в ходе «гражданской войны»

Особенно забавно выглядят снимки миссии ОБСЕ, которые засняли колонны военной техники, которые вторглись сегодня из Донецка в Луганск. Особенно удивили новые тентованные «Камазы». Сразу видно, что это не из России, а у ВСУ «отжали» в ходе «гражданской войны». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Денис Казанский.
По его словам, кто мог пять лет назад представить себе, что Донецк однажды направит в Луганск военную технику и оккупирует его. «Предсказания африканских колдунов, напечатанные в газете «Оракул», и то выглядели правдоподобнее. Но вот на дворе 2017 год, и мы видим колонны «Камазов» и БТРов, движущиеся по трассе из Донецка в Луганск», – написал блогер.
Денис Казанский предполагает, что Захарченко усыпил бдительность Плотницкого, обещал взять Лондон и Берлин, а сам направил войска на восток, нанес удар в спину. Молодая «Луганская республика» сдалась без боя донецкому агрессору. Будет ли по поводу такого вероломного вторжения официальное заявление правительства «ЛНР», будет ли нота протеста? Пока же все напоминает, как Гитлер в 41-м ввел войска, также и Захарченко, обманув союзника вероломно напал.