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Казанский: еще к одному любителю «ДНР» вскоре может наведаться «украинская ДРГ»

Казанский: еще к одному любителю «ДНР» вскоре может наведаться «украинская ДРГ»
Российского политолога и сторонника «ДНР» Романа Манекина выпустили из подвала после месяца пыток. Видимо, российское гражданство все же сыграло свою роль. Местного бы убили, и никто бы за него не заступился. В России давно уже относятся к жителям ОРДЛО, как к расходному материалу. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Он рассказывает, что, оказавшись на свободе, Манекин заявил, что из Донецка уезжать не собирается и рассказал о пытках, которым его подвергали люди Захарченко. Говорит, что наехали на него из-за критичного поста в Фейсбуке. Сейчас он едва может передвигаться. Казанский отмечает, после содержания в украинских СИЗО, сепаратисты выходят живыми и здоровыми. Павел Губарев вон даже вес набрал, а свои, «патриоты Донбасса» - ломают ноги, душат пакетами, унижают. Из этого всего несложно сделать вывод, с какой стороны фронта находятся настоящие каратели.

По словам журналиста, интересно, что в своем посте Манекин в очередной раз написал и о гражданах России, которые занимают посты в «ДНР». «Если некоторые граждане РФ, ныне пребывающие в Донбассе на штатных должностях, полагают, что могут «гоцать» по «дикой территории», как ковбои в прериях, а по возвращению их ждут новые звезды, должности и медали, то, боюсь, что реальность их несколько обескуражит», - грозится он. Денис Казанский отметил, что остается только посочувствовать Манекину, которого, по логике боевиков «ДНР», вскоре может посетить «украинская ДРГ».
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