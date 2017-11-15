Казанский: прогноз полностью сбылся

Как передает replyua.net, известный журналист и блогер Денис Казанский в своем блоге пишет о том, что своим заявлением нардеп от «Оппоблока» Евгений Балицкий о том, что, если он соберется переезжать в Россию, то заберет с собой Мелитополь, он только подтвердил прогноз, который давал журналист в 2014 году. Заявление Балицкого прозвучало фактически как угроза нарушить территориальную целостность страны.
«Меня такое заявление даже не удивляет. Депутат «Оппоблока» просто озвучил то, что делали регионалы в Донбассе весной 2014 года. Там местные феодалы тоже решили «уйти со своими территориями». В итоге регион лежит в руинах, предприятия разорены, население влачит жалкое существование», – написал блогер.
По его словам, инцидент с участием Балицкого совершенно закономерен. Было прогнозируемо, что после Донбасса регионалы примутся за другие регионы Украины, если не понесут наказания за свои действия в 2014 году. Поскольку большинство коллаборантов и предателей наказания избежали, то ничто не мешает «Оппоблоку» теперь продолжить свою разрушительную деятельность. Балицкий уже открыто грозит качать ситуацию в Мелитополе.