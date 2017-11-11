Казанский: чтобы получить ответ на вопрос: «Как нам вернуть Донбасс?», сначала мы должны понять, что мы с ним будем делать

Пока идут бои на востоке на восстановление территориальной целостности Украины в стране не прекращают обсуждать разные сценарии реинтеграции ОРДЛО. За четыре года так и не выбрано вариант, который имел бы статус официального. Государство до сих пор не объяснило людям, что оно собирается делать с ОРДЛО, если завтра Донбасс снова будет взят под контроль. Заявления от чиновников звучат самые разные и зачастую противоречат друг другу. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Денис Казанский.
«Представьте, что завтра вы проснулись, а Путин умер. Новое руководство России приняло решение свернуть авантюру в Донбассе. Захарченко и Плотницкий в панике бегут в Ростов. Боевики бросают оружие и оставляют позиции. Что делать в этом случае Украине?», – задается вопросом блогер. По его словам, перед нами территория, где четыре года не было государства, миллион единиц оружия на руках, разграбленные предприятия, которые не работают. Сотни тысяч людей, которые прямо или косвенно замешаны в коллаборационизме и не хотят возвращения украинской власти.
Денис Казанский отмечает, ясного ответа нет, как со всем этим справиться пока нет, но, как бы странно это ни звучало, но чтобы получить ответ на вопрос: «Как нам вернуть Донбасс?», сначала мы должны понять, что мы с ним будем делать.