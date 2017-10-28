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Казанский: Порошенко, Тимошенко, Гриценко ничем не отличаются от Ющенко – все они выходцы с его оранжевой команды

Казанский: Порошенко, Тимошенко, Гриценко ничем не отличаются от Ющенко – все они выходцы с его оранжевой команды
Большинство в Украине с насмешками встретили гипотетическую возможность участия Виктора Ющенко в будущих выборах президента, будто у нас все остальные кандидаты – свежие, молодые и перспективные. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинской журналист и блогер Денис Казанский.

По его словам, очень хочется спросить у наших политических аналитиков, чем отличается кандидат с наибольшим президентскому рейтингу от Виктора Ющенко, будто они не вместе пришли в Кабмин впервые в 1999 году? Та же Тимошенко такой же человек из прошлого, без особых достижений на государственных должностях. Наш президент Петр Порошенко с той же оранжевой команды Виктора Ющенко, а другой рейтинговый кандидат – Анатолий Гриценко тоже работал в ведомстве под контролем того же Ющенко.

Денис Казанский отмечает, что Рабинович, что Бойко – люди из других кланов, но такие же привидения из прошлого, которые «нарубили» капусты в 90-х, а в 2000-х ушли в политику. Первый отмотал срок за махинации еще во времена СССР, как Янукович. Второй возглавлял «Нафтогаз» и сидел на схемах в 2002 году, почти в то же время, когда Ющенко возглавлял Кабмин. Большинство украинских политических тяжеловесов в политике уже по 17-20 лет. Поэтому, Виктору Ющенко, полный вперед!
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