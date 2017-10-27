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Казанский: это еще один пример того, как человек, изгнанный «русским миром», не опустил руки и добился своего

Казанский: это еще один пример того, как человек, изгнанный «русским миром», не опустил руки и добился своего
Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист Денис Казанский в своем блоге поделился очередной историей из жизни успешного переселенца из Донбасса, который открыл новое производство в Киевской области.

Денис Казанский рассказывает, что предприниматель Вадим Минзюк до начала российской агрессии жил в Горловке. Там у него было небольшое металлургическое производство, а также цех по производству аккумуляторов. Когда город захватили «освободители», бизнес Минзюка отобрали и разграбили, предпринимателю пришлось уехать. Тем не менее, человек не опустил рук, не стал ныть и ждать каких-то компенсаций, а воссоздал бизнес с нуля в Киевской области. Минзюк переехал в село Дитятки – это граница зоны отчуждения. Прямо в этом селе находится КПП, за которым начинается безлюдная Чернобыльская зона.

В полумертвом селе Минзюк выкупил заброшенный коровник с провалившейся крышей, восстановил его и превратил в металлургический цех. Производство небольшое, но для умирающего села на краю цивилизации – и это огромный плюс. На заводе работает еще пять переселенцев, а также местные. Минзюк в будущем планирует расширять производство, и уже сегодня экспортирует часть продукции в ЕС. Журналист отмечает, что, естественно, это не высокие технологии и миллионы вложенных евро, но хороший пример того, как люди без посторонней помощи делают что-то новое на новом месте. Лучшие люди Донбасса, которые раньше поднимали экономику этого региона, теперь изгнаны «русским миром», но понемногу восполняют потери уже на новом месте.
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