Казанский: после вчерашнего заявления Путин стало очевидным, что ни о какой реинтеграции Донбасса сегодня и речи быть не может

Вчерашнее заявление президента РФ Путина о том, что Россия не допустит закрытия границы России и ОРДЛО миротворцами, показало, что никакого прогресса в переговорах по Донбассу нет и пока не предвидится. Ситуация как была, так и остается тупиковой, поэтому говорить о какой-то реинтеграции этих территорий назад в Украину пока очень преждевременно. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге написал известный украинский блогер и журналист Денис Казанский.
По его словам, передача участка российско-украинской границы под контроль миротворцев будет означать капитуляцию РФ. ЛДНР без помощи из России нежизнеспособны, все это хорошо понимают, поэтому границу Путин не отдаст. По словам российского президента, если в Украине не принять закон об амнистии, то сразу же после закрытия границы между Россией и непризнанными республиками в ЛДР и ДНР начнется резня.
«Ну да, конечно. Вон в Славянске какая резня после бегства Стрелкова началась! Аж Штепу из СИЗО выпустили. В Дружковке мэр-сепаратист Гнатенко городом спокойно продолжает управлять и только кремлевским маньякам все время мерещатся всюду распятые мальчики», – резюмировал блогер.