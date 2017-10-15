Единственный реальный итог «русской весны» – замена Ахметова на Курченко, – Казанский

Когда только сепаратизм в Донецке начинал получать подпитку с России, начал распространяться лозунг - «построим ДНР без олигархов». Уже тогда этот лозунг вызывал недоумение. Ведь жители Донбасса до 2014 года ничего против олигархов не имели, и наоборот — страстно поддерживали их. Ка предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Денис Казанский.
По его словам, российские идеологи ДНР все же пообещали жителям Донбасса «республику народной экономики». С тех пор прошло уже почти 4 года. За это время у местных олигархов действительно отобрали их собственность. Весной 2017 года произошла так называемая «национализация», в результате которой заводы и шахты отжали у владельцев и передали специально созданной для этого компании «Внешторгсервис». Правда позже оказалось, что на самом деле никакой национализации не было, и заводы Ахметова просто передали другому олигарху – Сергею Курченко.
Блогер отмечает, что теперь Ходаковский, который обещал построить республику без олигархов и призывал людей идти за нее воевать, жалуется в Фейсбуке, что Курченко не только забрал себе все заводы, но и налогов не платит. Ахметов – тот хотя бы что-то платил. Денис Казанский подчеркивает, что единственный реальный итог «русской весны» - замена Ахметова на Курченко. За это погибли тысячи людей. Ради этого Донбасс разорили и повергли в нищету.