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Казанский: складывается впечатление, что команда Порошенко устроила танцы на старых граблях со следами страусиных туфель Януковича

Казанский: складывается впечатление, что команда Порошенко устроила танцы на старых граблях со следами страусиных туфель Януковича
Известный украинский блогер и журналист Денис Казанский в своем блоге пишет о том, что вроде бы ни у кого не вызывает сомнений, что репрессивные методы борьбы с оппонентами власти в Украине не работают. Все, кто пытался их применять, опозорились, потерпели поражение и потеряли власть. Однако, чиновники в очередной раз не придумали ничего лучшего, чем бросить за решетку антикоррупционера, который им не нравится.

По словам Дениса Казанского, он хорошо помнит, какую ярость вызывали иностранные фонды и антикоррупционные активисты в окружение Януковича. Сколько негатива лилось тогда в адрес «Честно», «Стоп цензуре», «Опоры» и других «агентов Госдепа». Казалось бы, Януковича уже и след простыл, но еще много можно встретить людей, которые до сих пор проклинают «грантоедов».

«Когда подобным образом действовал Янукович, то это вызвало определенное понимание. Во-первых, енакиевский выходец иначе просто не умел. Во-вторых, он ориентировался на Путина и на Москву, а там такие методы считаются нормальными, но, когда сажать в тюрьму неудобного общественного активиста собирается власть, провозгласившая курс на евроинтеграцию и ориентирующаяся на Запад, это выглядит как шизофрения», – написал Казанский. Он добавляет, что в итоге репрессивная машина добьется только того, что Шабунин получит только больше веса и авторитета, а его антикоррупционные расследования станут приковывать к себе гораздо больше внимания.
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