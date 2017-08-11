Казанский: нас останется в Украине всего 10 миллионов. Откуда вообще эти цифры?

Украина совсем скоро превратится в банановую республику с населением десять миллионов человек, - именно такой пропагандой занялась Россия, но непонятно, откуда взялась именно эта цифра.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Денис Казанский, известный журналист. По его словам, сам тезис открытием не является, но появилась конкретная цифра в десять миллионов, и ее озвучили сразу три человека, которые никак не связаны между собой, - Андрей Павловский, депутат от Батькивщины, Недовес, сепаратист из Луганска, и Михаил Добкин, украинский депутат.
«Интересно, что никто из спикеров не ссылается ни на какую статистику и ни на какие исследования. Никто даже не пытается обосновать эту цифру. Почему у всех выходит именно 10 миллионов? Не 25, не 15, не 12? Да просто велено было озвучить именно эту цифру. Вот все и повторяют одну и ту же белиберду», - пишет Казанский и отмечает, что эта цифра постоянно упоминается во всех российских СМИ с антиукраинской пропагандой.