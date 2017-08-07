Блогер розповів, як російські пропагандисти викривають правду про «ідеальне життя в ДНР», самі того не розуміючи

Український журналіст Денис Казанський у власному блозі розповів, як підконтрольні Кремлю пропагандисти, самі того не розуміючи, викривають, яке воно реальне життя в так званій «ДНР», інформує replyua.net.
Казанський взяв за приклад блог росіянки Анастасії Михайловської, яка відома тим, що підтримує бойовиків Донбасу, працює ведучою в пропагандистських ЗМІ, а також навідується на Донбас з «допомогою», намагаючись допомогти пропіаритись російському письменнику Захару Прилєпіну. Жінка їздить в родини поранених та вбитих бойовиків, передає їм незначні суми «від Прилєпіна», а опісля звітує про це в Facebook. Однак записи російської пропагандистки мають зворотну дію. Наприклад, 28 липня жінка навідалася до «бійця з важкими пораненими» і передала йому 9 тисяч рублів ( приблизно 4 тисячі гривень) на лікування. Це при тому, що сепаратисти неодноразово поширювали інформацію про «безкоштовну медицину в ДНР і готовність приймати в своїх лікарнях людей з підконтрольних Києву територій».
Ще одна історія пропагандистів про «вагітну ополченку Машу», якій передали 10 тисяч рублів та ліки, бо ж вона сама виховує вже двох дітей, не має житла і отримує лише 1 тисячу рублів допомоги «від ДНР». Співмешканець вагітної ополченки, за словами Михайловської, отримавши контузію, втратив розум. Окремої уваги росіянки Михайловоської заслужили шахтарі копанок, яким платять за 12 годин роботи по пояс в воді 300 рублів за зміну (близько 150 гривень). Казанський підкреслив, що до війни на Донбасі працівники таких копанок отримували по 500 гривень за зміну, а за місяць могли заробити по 10 тисяч гривень. Отаке воно життя в «процвітаючих молодих республіках» по оповідям самих росіян.