Казанский: после заявления Захарченко выяснилось, что боевики хотят захватить Украину полностью

После заявления Александра Захарченко о создании «Малороссии», Владислав Сурков все-таки подтвердил, что боевики «республик» воюют не за то, чтобы отделиться от Украины, - они собираются ее целиком захватить.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский. «Все, что российская пропаганда говорила в предыдущие годы, оказалось ложью. Если раньше россияне утверждали, что на востоке Украины живут русские люди, которые хотят "в родную гавань" и защищают свое право говорить на родном языке, то теперь уже выходит, что Донбасс воюет за то, чтобы остаться в Украине», отмечает Казанский.
По его словам, он вроде бы и не открыл ничего нового для украинцев, и они всегда знали о планах России на Украину, однако сторонники «ЛДНР» были весьма удивлены, когда им сказали, что Донбасс, оказывается, хочет в «Малороссию», а не в РФ. Также Казанский отметил, что жителям оккупированных территорий было приказано воевать дальше.