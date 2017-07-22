Денис Казанский: история с «Малороссией» показывает, почему Россия в итоге окончательно проиграет битву за умы

Известный украинский блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook пишет о том, что вся эта история с заявлением главаря «ДНР» Александра Захарченко о создании «государства Малороссия» наглядно показывает, почему Россия проигрывает и в итоге окончательно проиграет битву за умы.
«Всех придворных кремлевских политтехнологов с миллионными гонорарами хватило только на то, чтобы выкопать из земли истлевший труп «Малороссии» и убеждать людей, что это ново и прогрессивно», – написал блогер. Он добавляет, что жителям Украины вместо евроинтеграции, развития и свободы пытаются на полном серьезе предлагают тлен 17 века. Западным ценностям Россия противопоставляет перегной, и думает, что это сработает, что украинцы захотят вернуться в прошлое, снова стать рабами в прямом смысле этого слова.
«Именно поэтому пророссийские политики всегда проигрывали в Украине. От всего, что они пропагандируют – «совок», царь-батюшка, «Малороссия», скрепы – веет трупным ядом, а создать что-то по-настоящему новое и модное – ума не хватает», – резюмировал Денис Казанский.