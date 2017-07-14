Казанский: матери российского ефрейтора Агеева нужно было обращаться не к Порошенко, а к Путину

Мать российского ефрейтора Виктора Агеева, который недавно попал в плен к ВСУ, записала обращение к президенту Украины Петру Порошенко. Россиянка попросила президента проявить снисходительность к ее сыну, который просто попал в дурную компанию и поэтому оказался с боевым оружием в соседней стране.
«Удивительно, что даже попадая в кризисную ситуацию, россияне не понимают главного. Им нужно записывать обращение не к чужому, а к своему президенту, который ведет подлую необъявленную войну с Украиной и отправляет туда на смерть российских граждан», – написал украинский блогер Денис Казанский, комментируя новость в Facebook. Он отмечает, что матери Агеева нужно было бы публично обратиться к президенту своей страны, то есть Путину, ведь ему проще простого обменять украинских заложников Сенцова, Сущенко, Кольченко, Клыха, Карпюка и других на своих российских пленных.
Денис Казанский подчеркивает, что матери Виктора Агеева следовало бы обратиться к Путину и спросить его, когда он выведет свои войска из Крыма и Донбасса, но она не сделала этого, как и другие россияне, которые понимают, что намного безопаснее записать видеообращение к Порошенко и спать спокойно, чем к Путину и переживать за завтрашний день.